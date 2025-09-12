Стартап із Латвії представив морський дрон Pike для обстеження підводних об'єктів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці DSEI 2025 у Лондоні латвійський стартап SUBmerge Baltic показав свій автономний підводний апарат Pike. Про це пише Army Recognition.

Цей безпілотник призначений для патрулювання, картографування та обстеження того, що відбувається поблизу критичних об’єктів підводної інфраструктури недалеко від берега. Морський дрон може працювати як у керованому варіанті, так і у цілком автономному. Він може обстежувати трубопроводи чи кабелі під водою, щоб виявити на них пошкодження.

Перший варіант застосування розрахований на восьмигодинний робочий період із дистанцією у кілька сотень метрів, що підходить для ретельного огляду або роботи в порту. Другий дає можливість працювати кілька днів та віддалятись від бази на сотні кілометрів, хоча це вже залежить від погоди та корисного навантаження.

У Pike є модульна рама, яка дозволяє міняти датчики, не відправляючи дрон на завод. Також відомо, що дрон живиться від акумуляторів, але його характеристики не наведені. Крім того, зазначається, що підводний безпілотник можна запустити з невеликого човна чи прямо з пірса.

Видання зазначає, що тематика безпеки підводних об'єктів зараз пріоритетна для НАТО на тлі низки інцидентів, під час яких були пошкоджені кабелі та трубопроводи в районі Балтійського моря. Тому Pike цілком може зайняти своє місце в структурі оборони.

Сам по собі дрон не зупинить диверсанта і не замінить супроводу, абордажних груп чи супутникового контролю. Але він може зменшити сліпі зони та здешевити планові перевірки.

Раніше німецька компанія EUROATLAS представила новий підводний безпілотник Greyshark. Він існує у двох варіантах та здатен самостійно змінювати свої задачі. Для цього він має штучний інтелект.