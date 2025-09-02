Аудит розкрив завищення вартості зброї зі США для України на мільярди доларів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У допомозі озброєнням Україні за американською програмою PDA були виявлені чисельні помилки. Новий аудит виявив відсутність кошторисів на 5,7 млрд доларів США. При цьому 1 млрд доларів США з цієї суми зафіксували як "сумнівні витрати". Про це пише Defence Express.

Перевірку проводив офіс генерального інспектора міністерства оборони США, який у звіті від 13 серпня частково проаналізував хід виконання програми PDA. З’ясувалось, що з боку Пентагону відсутня система належного контролю витрат. Також у документі говориться про використання у звітах непідтверджених сум та некоректних даних.

Такі результати виявились в ході перевірки 80 траншів на 22,1 млрд доларів США. Витрати на 5,7 млрд доларів США не мали підтвердження в документах чи кошторисах. Ще 0,9 млрд доларів США використали неефективно. Крім того, були зафіксовані факти завищення витрат на зброю для України.

"Встановлено, що відомства міноборони США суттєво завищували вартість оборонних товарів та послуг, наданих Україні", — прямо зазначено у звіті.

Ба більше, з’ясувалось, що Конгрес США отримував дані з неточностями, помилками, а іноді навіть без аргументації.

"Міністерство оборони США надавало Конгресу неточну інформацію про виконання бюджету щодо допомоги України, завищивши обсяги зобов'язань та виплат", — наголошено у звіті.

А в Пентагоні часто не знали реальної вартості зброї, яку передавали Україні. Доходило до того, що під час обговорень зі співробітниками департаментів багато оцінок відшкодування ґрунтувалися на терміні "WAG". Ця абревіатура є сленговим позначенням і означає максимально необґрунтовані здогади. Вона розшифровується як "Wild-Ass Guess", а українською перекладається як "Х*й знає" або просто "хз".

Також у звіті згадується, що 17 грудня 2024 року Міноборони США було направлено останні 5,1 млрд доларів США в межах програми PDA для України, які так і не витратили.

Зазначимо, що у червні 2023 року в обрахунку допомоги на 6,2 млрд доларів США було виявлено помилки, які були пов'язані з неправильною методологією оцінки вартості зброї. При цьому раніше говорилось про 3 млрд доларів США.