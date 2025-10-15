Агенти "АТЕШ" повідомляють про критичний стан ППО окупантів на Запорізькому напрямку

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Агенти українського партизанського руху "АТЕШ" заявляють про серйозні проблеми з протиповітряною обороною російських військ на Запорізькому напрямку.

За їхніми даними, техніка перебуває у катастрофічному стані через поєднання кількох факторів: міжнародні санкції, удари Сил оборони України по ремонтних підприємствах та виробничі дефекти. Це призвело до масового виходу з ладу зенітних комплексів, зокрема ЗРК "Тор".

Через гостру нестачу справних систем окупанти змушені застосовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Такий спосіб використання робить техніку вразливою та фактично перетворює дороговартісні комплекси на легкі цілі для українських військових.

Окремою проблемою називається дефіцит запчастин. Підприємства військово-промислового комплексу, які працюють у режимі перевантаження, випускають неякісні деталі. Вони швидко виходять з ладу, що ще більше ускладнює підтримання боєздатності систем ППО.

Партизани "АТЕШ" наголошують, що кожен виявлений ними комплекс із зафіксованими координатами та режимом роботи буде потенційною ціллю для точкових ударів Сил оборони України.

Нагадаємо, ЗРК "Тор" — це російський/радянський зенітний ракетний комплекс ближньої дії, розроблений в СРСР у 1970-х роках та призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників на малих та середніх висотах.

Бойова машина 9А331 ЗРК Тор-М1

Комплекс є самохідною одиницею, що поєднує на одному шасі радіолокаційну станцію виявлення, станцію наведення та вертикальні пускові установки з 8 або 16 зенітними керованими ракетами, залежно від модифікації. Система може одночасно виявляти до 48 цілей, супроводжувати до 10 з них та вражати до 4 цілей на відстані до 12-16 км і висоті до 10 км. "Тор" відзначається високою автономністю роботи, швидким розгортанням і можливістю застосування в умовах активної РЕБ.

Раніше агенти руху "АТЕШ" встановили контакт із працівниками Казанського порохового заводу в росії, який є одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу країни-окупанта.