На фінансування проєкту "е-балів" для військових додатково спрямували понад 2 млрд грн

У Кабміні підтримали пропозицію Міністерства оборони та спрямували додатково понад 2 млрд грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". Про це повідомили у МОУ.

Зазначається, що ці гроші були взяті зі спеціального фонду державного бюджету Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Рішення про це ухвалили на засіданні Уряду сьогодні, 22 вересня.

За даними МОУ, джерелом цих коштів став залишок частини "військового податку", який утворився станом на 1 січня 2025 року і не був використаний Мінстратегпромом.

Така ініціатива дозволить за накопичені е-Бали додатково замовляти безпілотники, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market, після чого отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.

Раніше стало відомо, що е-Бали за знищену техніку ворога тепер даватимуть і за операції на наземних роботах. Раніше вони нараховувалися за застосування безпілотних літальних апаратів, артилерії та мінування.