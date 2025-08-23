Українська компанія представила систему управління, яка може керувати дронами за тисячі кілометрів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На виставці DALO EXPO 2025 у Данії українсько-естонський стартап Ark Robotics презентував систему управління Frontier System, яка дозволяє керувати безпілотниками на великій відстані. Про це пише Defender Media.

Під час демонстрації учасники виставки дистанційно керували наземним роботом, який перебував на полігоні поблизу Києва — приблизно за 2000 км від місця проведення заходу.

Frontier System — це розробка для управління флотами дронів у повітрі, на землі та на воді. Платформа використовує штучний інтелект для зменшення участі людини в операціях і забезпечує передачу відео та телеметрії в реальному часі з наскрізним шифруванням. Інтерфейс системи уніфікований для командирів і операторів, що дозволяє ефективно координувати дії техніки на значній відстані від зони бойових дій.

За словами операційного директора Ark Robotics Дениса Глушка, система сумісна як із власними роботами компанії, так і з технікою сторонніх виробників. На виставці було протестовано управління українським НРК "Тарган" та іншим роботом, створеним Ark Robotics.

Компанія Ark Robotics заснована у 2024 році. Її рішення вже використовуються 20 бригадами Сил оборони України, а також Міністерством оборони та Міністерством цифрової трансформації. Наразі система Frontier System знаходиться на стадії прототипу і все ще розробляється.