Частка української зброї в оборонних закупівлях АОЗ перевищила 71%

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Агенція оборонних закупівель у січні-липні 2025 року замовила в українських виробників товарів на 158 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%", – йдеться в повідомленні оборонного відомства.

За підрахунками, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. У Міноборони зазначили, що понад 95% грошей на закупівлю дронів спрямовуються саме на українських виробників.

Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявив про розвиток ринку українських дронів перехоплювачів. За його словами, Україна в межах чотирьох контрактів вже замовила дронів-перехоплювачів на понад 3 млрд грн.

Також міністр оборони повідомив, що оборонне відомство веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Він зауважив, що перші домовленості вже досягнуті.