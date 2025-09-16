Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

АОЗ закупила для військових 500 квадроциклів на майже 120 млн грн

АОЗ закупила для військових 500 квадроциклів на майже 120 млн грн
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
16 вересня, 13:31
0

За запитом військових "Агенція оборонних закупівель" здійснила першу велику закупівлю 1000 маневрених засобів через систему Prozorro. Про це повідомляє Міністерство оборони.

За результатами аукціонів, зокрема, законтрактовано постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. За інформацією оборонного відомства, це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

"Міноборони України продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту", – сказано в повідомленні.

До слова, на початку вересня Міноборони повідомило, що АОЗ зекономила майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) – тобто вимог до функціональності та можливостей дронів.

У МОУ акцентували, що загальна очікувана вартість закупівлі становила 2,058 млрд грн. За результатами торгів контракти були укладені на суму 1,547 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому – приблизно 25%.

АОЗ Військова техніка Міноборони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень