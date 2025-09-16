АОЗ закупила для військових 500 квадроциклів на майже 120 млн грн

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

За запитом військових "Агенція оборонних закупівель" здійснила першу велику закупівлю 1000 маневрених засобів через систему Prozorro. Про це повідомляє Міністерство оборони.

За результатами аукціонів, зокрема, законтрактовано постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. За інформацією оборонного відомства, це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

"Міноборони України продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту", – сказано в повідомленні.

До слова, на початку вересня Міноборони повідомило, що АОЗ зекономила майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) – тобто вимог до функціональності та можливостей дронів.

У МОУ акцентували, що загальна очікувана вартість закупівлі становила 2,058 млрд грн. За результатами торгів контракти були укладені на суму 1,547 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому – приблизно 25%.