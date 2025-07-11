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Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендери на FPV-дрони за ТТХ

Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендери на FPV-дрони за ТТХ
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
11 липня, 21:29
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Агенція оборонних закупівель (АОЗ) оголосила перші тендери на закупівлю FPV-дронів згідно з тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Відповідні закупівлі з'явились на платформі Prozorro. Загальна очікувана вартість — понад 3,3 млрд грн:

  • 11 лотів на суму 2 057 875 582 грн
  • 8 лотів на суму 1 316 050 650 грн

Закупівлі відбуватимуться на основі ТТХ дронів, а не за назвами їх моделей. Це дозволило залучити ширше коло постачальників — наразі до рамкових угод відібрано 19 компаній.

"Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників", – прокоментував Арсен Жумаділов, директор АОЗ.

За словами керівника департаменту закупівель Міноборони Олександра Осадчого, FPV-дрони є критично важливими для сучасної війни — вони знижують ризики для військових і дозволяють ефективно вражати цілі. Закупівлі відбуваються в закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації. Пропозиції можна подавати напряму або через офіційного представника.

Україна АОЗ FPV-дрони
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