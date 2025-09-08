АОЗ зекономила понад 500 млн грн завдяки новій процедурі закупівлі FPV-дронів

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

"Агенція оборонних закупівель" зекономила майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) – тобто вимог до функціональності та можливостей дронів. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Наголосимо, що впроваджена процедура дала змогу ще більш ефективно закуповувати дрони. Цей новий підхід дозволив провести конкурентні торги між широким колом виробників. У підсумку за право поставити дрони конкурували вісім виробників", – зазначили в оборонному відомстві.

У МОУ акцентували, що загальна очікувана вартість закупівлі становила 2,058 млрд грн. За результатами торгів контракти були укладені на суму 1,547 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому – приблизно 25%.

"Завдяки новій процедурі АОЗ зекономив майже 25% від очікуваної вартості закупівлі. Це означає, що можемо придбати більше дронів і забезпечити військо значно більшим обсягом техніки за ці кошти", – заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

У Міноборони навели у приклад кілька лотів, де економія була особливо відчутною:

- очікувана вартість 202,3 млн грн → переможець – 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);

- очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);

- очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

За інформацією відомства, частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для ЗСУ.

"Закупівля FPV-дронів відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників: подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника", – пояснили в МОУ.

Тут також нагадали, що рамкова угода – це процедура державних закупівель, яка передбачає попередній відбір постачальників. Спершу компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Нагадаємо, що "Агенція оборонних закупівель" оголосила перші тендери на закупівлю FPV-дронів згідно з тактико-технічними характеристиками в липні 2025 року.