АОЗ вже законтрактувала десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" – Жумаділов

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Агенція оборонних закупівель законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Про це заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов в інтерв'ю "Бабель".

"Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку – у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо", – сказав він.

За словами директора АОЗ, "якщо виникне дельта" і виробник зможе виробити буде, буде контрактування або за данською моделлю, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони передавалися як міжнародно-технічна допомога.

До слова, за данською моделлю країни ЄС фінансують контракти з українськими виробниками на виготовлення зброї для ЗСУ.

Нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.

Він пояснив, що столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. Гроші спрямують не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник заявив, що проєкт "Чисте небо" з'явився на Київщині чотири місяці тому. У ньому працюють 12 екіпажів.