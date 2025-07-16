В "Антонові" поділилися деталями про Ан-124 "Руслан", який перегнали до Німеччини

В АТ "Антонов" розповіли про модернізований Ан-124 "Руслан", який релокували з України в Німеччину. Деталі опубліковано на сторінці компанії у Facebook.

"АТ "Антонов" завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706. 11 липня 2025 року "Руслан" безпечно переміщено до Німеччини", – йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що літак було виготовлено в 1994 році, він має за плечима понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. перельотів. Роботи з його глибокої модернізації стартували в 2021 році.

"Мета модернізації, яку провела команда АТ "Антонов", – заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва", – сказано в повідомленні.

У компанії підкреслили, що через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані. Однак команда АТ "Антонов" змогла відновити роботи та завершити модернізацію в червні 2025-го.

"Релокація "Руслана" стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений "Руслан" продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку", – зауважили в компанії.

Тут також акцентували, що наразі авіаційний парк АТ "Антонов" перебуває у безпечних умовах, відповідно до внутрішніх протоколів безпеки.

Нагадаємо, що 11 липня в небі над Києвом помітили літак, який спершу спутали з пасажирським. Проте вже невдовзі у повітряному судні впізнали Ан-124 "Руслан". Офіційно інформацію про цей рейс не коментували, але згодом в мережі з'явилася інформація, що літак перегнали до Німеччини.

Відомо, що в парку "Авіаліній Антонова" на базі в Лейпцигу було 5 літаків Ан-124, якщо не рахувати новоприбуле судно. Ще один "Руслан" був пошкоджений у Гостомелі в 2022 році поряд з Ан-225 "Мрія".

Робочі судна компанії продовжують виконувати комерційні рейси, включаючи перевезеня військових вантажів.