Представлено "антишахедний" перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год

На виставці MSPO 2025 компанія UMO показала свою версію дрона-перехоплювача під назвою Bumblebee для протидії "Шахедам" та аналогічним безпілотникам. Про це пише Defence24.
Новинка складається з двох основних компонентів: самого безпілотника з інтегрованою бойовою частиною, а також наземної системи керування. Щодо характеристик, то для Bumblebee заявлена максимальна висота у 5000 м, а його максимальна швидкість — понад 350 км/год.
Найбільною перевагою дрона є власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та всіма іншими розвідувальними системами.
Судячи з фото, дрон має три двигуни з пропелерами, а також досить велику камеру. Довжина його, вочевидь, приблизно відповідає середньому росту людини.
При цьому конфігурація пропелерів відрізняється від того ж Sting від "Диких Шершнів". У дрона UMO пропелери будуть тягнути його, тоді як в українського — вони штовхають.
До слова, нещодавно "Дикі Шершні" розігнали свій Sting до нового рекорду. І хоча точна цифра не називається, вона перевищує 315 км/год.