Представлено "антишахедний" перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці MSPO 2025 компанія UMO показала свою версію дрона-перехоплювача під назвою Bumblebee для протидії "Шахедам" та аналогічним безпілотникам. Про це пише Defence24.

Новинка складається з двох основних компонентів: самого безпілотника з інтегрованою бойовою частиною, а також наземної системи керування. Щодо характеристик, то для Bumblebee заявлена максимальна висота у 5000 м, а його максимальна швидкість — понад 350 км/год.

Найбільною перевагою дрона є власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та всіма іншими розвідувальними системами.

БПЛА Bumblebee Defence24.pl

Судячи з фото, дрон має три двигуни з пропелерами, а також досить велику камеру. Довжина його, вочевидь, приблизно відповідає середньому росту людини.

Sting від "Диких Шершнів" Kyiv Post

При цьому конфігурація пропелерів відрізняється від того ж Sting від "Диких Шершнів". У дрона UMO пропелери будуть тягнути його, тоді як в українського — вони штовхають.

До слова, нещодавно "Дикі Шершні" розігнали свій Sting до нового рекорду. І хоча точна цифра не називається, вона перевищує 315 км/год.