Виробник дронів "Колібрі" запустив свій аналог є-балів за знищення ворожої техніки

Українська компанія TAF Industries, яка займається виробництвом дронів, оголосила про запуск власної програми бонусів для військовий. Про це йдеться в повідомленні виробника.
"TAF Bonus: отримай техніку за кожне відео ураження дроном "Колібрі". Ми запускаємо власну програму бонусів для військових. TAF Bonus сумісна з державними балами і дає додаткові можливості для підрозділів", – сказано в повідомленні TAF Industries.
Як працює програма:
- Знімайте ураження ворога дроном "Колібрі";
- Надсилайте відео у спільноту у WhatsApp "Територія дронів TAF";
- Компанія верифікує відео та нараховує TAF-бонуси;
- Обмінюйте їх на техніку для свого підрозділу.
"Бали нараховуються залежно від цілі. Від піхотинця чи ворожого дрона – до кремля і путіна. Додатково можна отримати бонуси за якісний монтаж або за перемогу у щомісячному голосуванні в соцмережах TAF Industries", – додали в компанії.
Тут зауважили, що серед нагород – комплектуючі, пульти "Коліблі" різних модифікацій, а також системи РЕБ. Бонуси накопичуються та не згорають протягом усього періоду дії програми.
У липні компанія оголосила, що безплатно для ЗСУ оновить свої дрони, які надходять у підрозділи застарілими.
Як відомо, FPV-дрон "Колібрі" – перший продукт компанії. Він довів свою ефективність знищувати ворога ще в перший рік повномасштабного вторгнення та сертифікований відповідно до стандартів Міноборони.
Щомісяця компанія виробляє понад 40 тис. дронів. TAF Industries має понад 20 виробничих локацій.