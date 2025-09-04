Виробник дронів "Колібрі" запустив свій аналог є-балів за знищення ворожої техніки

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська компанія TAF Industries, яка займається виробництвом дронів, оголосила про запуск власної програми бонусів для військовий. Про це йдеться в повідомленні виробника.

"TAF Bonus: отримай техніку за кожне відео ураження дроном "Колібрі". Ми запускаємо власну програму бонусів для військових. TAF Bonus сумісна з державними балами і дає додаткові можливості для підрозділів", – сказано в повідомленні TAF Industries .

Як працює програма:

- Знімайте ураження ворога дроном "Колібрі";

- Надсилайте відео у спільноту у WhatsApp "Територія дронів TAF";

- Компанія верифікує відео та нараховує TAF-бонуси;

- Обмінюйте їх на техніку для свого підрозділу.

"Бали нараховуються залежно від цілі. Від піхотинця чи ворожого дрона – до кремля і путіна. Додатково можна отримати бонуси за якісний монтаж або за перемогу у щомісячному голосуванні в соцмережах TAF Industries", – додали в компанії.

Тут зауважили, що серед нагород – комплектуючі, пульти "Коліблі" різних модифікацій, а також системи РЕБ. Бонуси накопичуються та не згорають протягом усього періоду дії програми.

У липні компанія оголосила, що безплатно для ЗСУ оновить свої дрони, які надходять у підрозділи застарілими.

Як відомо, FPV-дрон "Колібрі" – перший продукт компанії. Він довів свою ефективність знищувати ворога ще в перший рік повномасштабного вторгнення та сертифікований відповідно до стандартів Міноборони.

Щомісяця компанія виробляє понад 40 тис. дронів. TAF Industries має понад 20 виробничих локацій.