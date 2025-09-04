Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Виробник дронів "Колібрі" запустив свій аналог є-балів за знищення ворожої техніки

Виробник дронів Колібрі запустив свій аналог є-балів за знищення ворожої техніки
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
4 вересня, 10:18
0

Українська компанія TAF Industries, яка займається виробництвом дронів, оголосила про запуск власної програми бонусів для військовий. Про це йдеться в повідомленні виробника.

"TAF Bonus: отримай техніку за кожне відео ураження дроном "Колібрі". Ми запускаємо власну програму бонусів для військових. TAF Bonus сумісна з державними балами і дає додаткові можливості для підрозділів", – сказано в повідомленні TAF Industries.

Як працює програма:

- Знімайте ураження ворога дроном "Колібрі";

- Надсилайте відео у спільноту у WhatsApp "Територія дронів TAF";

- Компанія верифікує відео та нараховує TAF-бонуси;

- Обмінюйте їх на техніку для свого підрозділу.

"Бали нараховуються залежно від цілі. Від піхотинця чи ворожого дрона – до кремля і путіна. Додатково можна отримати бонуси за якісний монтаж або за перемогу у щомісячному голосуванні в соцмережах TAF Industries", – додали в компанії.

Тут зауважили, що серед нагород – комплектуючі, пульти "Коліблі" різних модифікацій, а також системи РЕБ. Бонуси накопичуються та не згорають протягом усього періоду дії програми.

У липні компанія оголосила, що безплатно для ЗСУ оновить свої дрони, які надходять у підрозділи застарілими.

Як відомо, FPV-дрон "Колібрі" – перший продукт компанії. Він довів свою ефективність знищувати ворога ще в перший рік повномасштабного вторгнення та сертифікований відповідно до стандартів Міноборони.

Щомісяця компанія виробляє понад 40 тис. дронів. TAF Industries має понад 20 виробничих локацій.

Дрони БПЛА Військові технології TAF Industries
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду