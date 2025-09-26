В Україні працює система ідентифікації дронів, яка скорочує випадки "дружнього вогню" на 90%

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська система ідентифікації та координації безпілотників UA DroneID, розроблена громадською організацією "Аеророзвідка" спільно з компанією Cossack Labs, дозволяє зменшити кількість випадків ураження власних дронів на полі бою на 90%. Про це пише DOU.

Технологію створили у 2023 році, і відтоді вона використовується на фронті. Система працює у режимі реального часу: передає телеметрію, дані про місію, результати застосування, включно з підтвердженням уражень чи втрат. Інформація інтегрується у бойові ІТ-системи, зокрема DELTA, що дозволяє відображати власні борти та уникати помилкових атак.

UA DroneID сумісна з різними платформами — від крилатих розвідників і бомбардувальників до перехоплювачів, наземних і надводних роботизованих засобів. Наразі до екосистеми підключено понад 15 виробників, ще кілька десятків перебувають у процесі інтеграції.

У проєкті Cossack Labs відповідає за архітектуру протоколу, криптографію та захист телеметрії. Мінцифра допомагає виробникам із впровадженням, Міноборони координує процес і формує вимоги, а "Аеророзвідка" разом із Центром інновацій та розвитку оборонних технологій забезпечує підключення виробників і інтеграцію в DELTA.

В подальшому розробники планують масштабування протоколу, розширення переліку сумісних платформ, підвищення точності позиціонування та посилення безпеки, зокрема фізичний захист модулів на випадок їх захоплення противником.

