Адміністрація Трампа спрямує $500 млн на захист від БПЛА під час Чемпіонату світу з футболу

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Адміністрація Трампа вживає заходів для зміцнення безпеки повітряного простору США від потенційних загроз із боку дронів напередодні Чемпіонату світу з футболу та інших великих заходів у 2026 році. Про це пише Politico.

За словами директора робочої групи Білого дому з підготовки до Чемпіонату світу з футболу 2026 року Ендрю Джуліані, Адміністрація планує запустити відповідну програму вартістю $500 млн.

Її мета полягає у підтримці урядів всіх 50 штатів і місцевих органів влади у розробці стратегій безпеки проти дронів напередодні футбольного турніру, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці, а також 250-ї річниці США та Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Білий дім заявляє, що гроші будуть використані, зокрема, для гарантування безпеки під час 104 футбольних матчів на американських стадіонах.

Чиновники передбачають, що міські поліцейські відділки використовуватимуть портативні прилади, зокрема, для виявлення літальних апаратів та їхнього глушіння.

До слова, нещодавно Пентагон оголосив, що компанія Raytheon отримала контракт на понад $5 млрд на постачання армії США ракетної системи Coyote для перехоплення та знищення безпілотних повітряних загроз, включаючи рої дронів.

У Raytheon зазначили, що система вже перевірена в бою та здатна знищувати широкий спектр загроз, від окремих безпілотників до скоординованих роїв БПЛА.