Як в онлайн-магазині: 70% закупівель бойових безпілотників переведуть на DOT-Chain Defence

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) планує протягом шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на нову систему DOT-Chain Defence. Про це розповів директор агенції Арсен Жумаділов на своєму брифінгу.

DOT-Chain Defence – це новий сервіс Міноборони, який дозволяє військовим замовляти дрони напряму у виробника, не чекаючи численних погоджень від Генштабу та Міноборони.

Він працює за принципом маркетплейсу, тобто командир може порівняти ціни, характеристики, відгуки, згадати свій попередній досвід користування та самотужки обрати, на які дрони будуть витрачені державні гроші, призначені на забезпечення його підрозділу. Також там можна витрачати зароблені е-бали, які даються за ураження ворогів.

З моменту запуску сервісу, тобто з серпня, було поставлено понад 38 тис дронів на 1,5 млрд грн. Середній час від замовлення до поставки – 10 днів. Зараз на маркетплейсі доступно 38 виробників та 186 моделей дронів.

У коментарі "Оборонці" Арсен Жумаділов зазначив, що на DOT-Chain Defence переводять лише ті види військової техніки, де ринок є достатньо зрілим. Тобто якщо є велика кількість виробників та стабільний попит з боку військових.

"Наприклад, наземні роботизовані комплекси активно застосовує не дуже велика кількість підрозділів. Тому на початку наступного року їх купуватимуть за старою процедурою. А далі воно потрохи буде мігрувати у DOT-Chain Defence. Так само буде з дронами-перехоплювачами", – зазначив Жумаділов.

У закупівлях брали участь 12 бригад, але згодом систему поширять на всі інші. Надалі команда АОЗ планує додати функцію "конструктора дронів", тобто військовий зможе сам обирати конфігурацію під особливості своїх задач.

Скриншот інтерфейсу з конструктором дронів

Також буде додана можливість зворотного зв’язку та рейтингову систему для оцінки якості продукції.

Раніше "Оборонка" писала, що на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence з'явилися дрони літакового типу.