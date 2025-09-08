До 60% FPV-дронів за держзамовленням непридатні або їх треба переробляти – Стерненко

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

До 60% FPV-дронів, які йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки після отримання. Про це заявив голова великого благодійного фонду по БПЛА Сергій Стерненко в соціальних мережах.

" Ще раз: більше половини із 2 млн FPV від держави – непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди ", – акцентував він.

Сергій Стерненко наголосив, що причин такої ситуації дві: логістика 1-6 місяців та потреба, яку формує Генштаб – там прямо подають у Міноборони назви дронів, які треба купувати.

"Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам ", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" зекономила понад 500 млн грн завдяки новій процедурі закупівлі FPV-дронів. При цьому частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для ЗСУ.

Як відомо, АОЗ оголосила перші тендери на закупівлю FPV-дронів згідно з тактико-технічними характеристиками в липні 2025 року.