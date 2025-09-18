Наземний дрон "Рись PRO" допоміг 47 ОМБР "Маґура" евакуювати пораненого з лінії фронту

У 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" показали роботу наземного роботизованого комплексу "Рись PRO" та розповіли, як за допомогою НРК врятували пораненого бійця. Про це повідомила Армія TV.
"Від першого мехбата прийшла задача. Треба було їм доставити інженерні засоби і міни. А назад ми мали забрати полеглого бійця. І так вийшло, що поки ми їхали туди, в них там ще одна людина пошкодила ногу, чи підвернула, чи зламала... не може стати на ногу. Ми доїхали туди, розгрузилися, завантажили полеглого. По дорозі ще підібрали пораненого і повернулися назад на базу. Місію ми почали зранку... місія закінчилась до обіду", — розповів командир взводу бойових модулів НРК 47 ОМБР "Маґура" з позивним "CAT".
За його словами, евакуація відбувалася поблизу від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) - до неї було менше 1 км. Причому це була перша евакуація, вона завершилася успішно.
Крім логістичних задач, НРК також застосовують для бойових задач. У такому випадку на роботі встановлено кулемет Browning.
"Випробуємо його тут у погодних умовах. Дощ, поле, ліс, як буде зв'язок. Як по рельєфу такому буде...", — каже командир роти НРК 47 ОМБР "Маґура" з позивним "Білий".
Зазначається, що НРК може нести до 250 кг корисного навантаження. Дальність роботи становить 18-20 км. Є цифрова камера з денним та нічним режимом. При цьому підсвітка нічної камери дуже гарно видна в приладі нічного бачення (в ролику це показано на прикладі ПНД зі світлопідсилювачем), а сама камера "бачить" на 10-15 метрів.
Також "Білий" наголосив, що існуючі НРК треба допрацьовувати, зокрема, зв’язок.
Зазначимо, що для керування НРК використовують ігрову консоль Steam Deck.
Раніше стало відомо, що в Україні створили наземний дрон Bufalo. Його основними задачами є логістика та гуманітарне розмінування.