Наземний дрон "Рись PRO" допоміг 47 ОМБР "Маґура" евакуювати пораненого з лінії фронту

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" показали роботу наземного роботизованого комплексу "Рись PRO" та розповіли, як за допомогою НРК врятували пораненого бійця. Про це повідомила Армія TV.

" Від першого мехбата прийшла задача. Треба було їм доставити інженерні засоби і міни. А назад ми мали забрати полеглого бійця. І так вийшло, що поки ми їхали туди, в них там ще одна людина пошкодила ногу, чи підвернула, чи зламала... не може стати на ногу. Ми доїхали туди, розгрузилися, завантажили полеглого. По дорозі ще підібрали пораненого і повернулися назад на базу. Місію ми почали зранку... місія закінчилась до обіду ", — розповів командир взводу бойових модулів НРК 47 ОМБР " Маґура" з позивним " CAT" .

За його словами, евакуація відбувалася поблизу від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) - до неї було менше 1 км. Причому це була перша евакуація, вона завершилася успішно.

Крім логістичних задач, НРК також застосовують для бойових задач. У такому випадку на роботі встановлено кулемет Browning.

"Випробуємо його тут у погодних умовах. Дощ, поле, ліс, як буде зв'язок. Як по рельєфу такому буде...", — каже командир роти НРК 47 ОМБР " Маґура" з позивним " Білий".

Зазначається, що НРК може нести до 250 кг корисного навантаження. Дальність роботи становить 18-20 км. Є цифрова камера з денним та нічним режимом. При цьому підсвітка нічної камери дуже гарно видна в приладі нічного бачення (в ролику це показано на прикладі ПНД зі світлопідсилювачем), а сама камера "бачить" на 10-15 метрів.

Також "Білий" наголосив, що існуючі НРК треба допрацьовувати, зокрема, зв’язок.

Зазначимо, що для керування НРК використовують ігрову консоль Steam Deck.

Раніше стало відомо, що в Україні створили наземний дрон Bufalo. Його основними задачами є логістика та гуманітарне розмінування.