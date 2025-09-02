412 полк Nemesis за півтора року уразив дронами 2500 гаубиць і гармат росіян

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

412 окремий полк безпілотних систем Nemesis з початку 2024 року уразив вже 2500 російських гаубиць та гармат. Про це повідомляється у соціальних мережах полку.

У підрозділі кажуть, що артилерія продовжує залишатися дієвим і ефективним інструментом знищення противника, хоча роль дронів стає домінуючою на полі бою. Щодо артилерії, її використовують для підтримки піхотних штурмів, ураження фортифікацій та логістичних маршрутів.

"Значна частина артилерійських ударів ворога відбувається у межах вогневої підготовки наступу. Ураження артилерії безпілотними системами дозволяє порушувати задуми противника і зменшувати його можливості вести наступальні дії", — пояснив офіцер 412 полку Nemesis Сергій "Скалун".

Він також наголосив, що артилерія є доволі ефективною зброєю, особливо під час складних метеоумов. Інакше кажучи, артилерія може вести вогонь під час дощу, в туман і за сильного вітру. На артилерійські снаряди не впливають жодні засоби РЕБ та ППО. Дрони таким похвалитися не можуть.

Мінуси артилерії полягають в тому, що будь-який постріл автоматично демаскує вогневу позицію гармати й робить її мішенню для безпілотників. Тому ворог активно ховає та захищає свої знаряддя.

"Ворог робить захисні конструкції у вигляді так званих " мангалів ", навішує протиуламковий захист, використовує системи раннього сповіщення. Ми ж, відповідно, адаптуємось під тактику застосування, логістику артилерійських підрозділів. Якщо ворог змінює тактику – ми змінюємо підходи до виявлення й ураження", — додав військовослужбовець 412 полку Nemesis, в минулому командир артилерійського підрозділу з позивним "Пегас".

Також він пояснив, що класичні бойові порядки передбачають відстань між знаряддями від 25 до 100 метрів, але через активну роботу БПЛА ворог був змушений збільшити цю відстань.

А Сергій "Скалун" акцентував, що зі збільшенням відстані між порядками складнішою стає логістика. Це призводить до зниження щільності вогню на певних відрізках поля бою та порушує загальний план дій на конкретних ділянках. Таким чином системне полювання на артилерію змінює картину бою.

Важливо зазначити, що багато цілей для дронів визначаються завдяки взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Наприклад, це швидкий обмін розвідданими та координація дій кількох підрозділів БПЛА, що дозволяє виявляти й ефективно уражати ворожу артилерію.

Нагадаємо, що раніше військові показали роботу дрона Nemesis, який несе до 12 кг вибухівки та керується через інтернет.