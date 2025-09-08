Військові показали катер-дрон "Barracuda" для завдань, де людина не має шансів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У 40-й окремій бригаді берегової оборони показали безекіпажний катер "Barracuda", здатний виконувати різні завдання. Про це повідомляється в соціальних мережах 40 ОБрБО.

"Цей катер-дрон здатен виконувати завдання, де людина не має шансів. Вогневе ураження, стрімка евакуація з прибережних зон, доставка боєкомплекту у найнебезпечніші райони. Наші піхотинці показали, як взаємодіють з безпілотним катером, створеним однойменним спецпідрозділом", — зазначили в підрозділі.

У бригаді наголошують, що катер має систему штучного інтелекту, сучасні системи трекінгу та дистанційне керування, які мінімізують ризик помилок і гарантують надійний рух у будь-яку погоду — вдень, вночі й навіть під вогнем ворога.

Раніше, в росії показали катер, який керується по оптоволокну. Він може запускати FPV-дрони або працювати як камікадзе.