Міноборони допустило до експлуатації понад 25 зразків дронів-перехоплювачів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Міноборони України допустило до експлуатації в підрозділах уже понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів. Про це повідомляє МО України.

За даними відомства, чимало з цих БПЛА виконують функцію мисливців за ворожими ударними безпілотниками. Хоча характеристики розробок поки не повідомляються.

Крім того, в МО України цьогоріч допустили до експлуатації у Силах оборони понад 80 нових зразків безпілотників вітчизняного виробництва з волоконно-оптичним каналом керування, що робить такі дрони стійкими до впливу РЕБ.

" Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники-перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів ", – розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Такі безпілотники можуть нести різне бойове навантаження і уражати ворожі цілі на різній глибині фронту. При цьому масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось цього року.

Нагадаємо, що в ніч на 21 серпня на Київщині завдяки дронам-перехоплювачам збили майже 50 російських БПЛА. За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, ворожі дрони перехопили мисливці з проєкту "Чисте небо".