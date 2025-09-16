TAF Industries передала військовим 2000 своїх дронів, які безплатно оновила для ЗСУ

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська компанія TAF Industries передала на фронт вже 2000 оновлених дронів Kolibri. Про це йдеться в Telegram-каналі виробника.

"За 2 місяці від початку апгрейду, ми опрацювали заявки від 29 бригад і продовжуємо тримати з ними зв’язок. Досвід військових і чесний фідбек допомагають нам оперативно реагувати на актуальні потреби" , — зазначили в компанії.

Також в TAF Industries наголосили, що апгрейд застарілих бортів Kolibri відбувається коштом компанії, та закликали всі підрозділи, які потребують цього, зв’язатись з ними.

У липні компанія оголосила, що безплатно для Збройних сил України оновить свої дрони Kolibri, які надходять у підрозділи застарілими.

До слова, недавно українська TAF Industries кодифікувала оптоволоконний FPV-дрон Kolibri. БПЛА є посиленою версією звичайної моделі Kolibri, яка створена спеціально для роботи в умовах щільного РЕБ. У новинки є ряд особливостей, які роблять безпілотник "чит-кодом" на фронті.