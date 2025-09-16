Українська правда   /   Межа
TAF Industries передала військовим 2000 своїх дронів, які безплатно оновила для ЗСУ

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
16 вересня, 12:06
0

Українська компанія TAF Industries передала на фронт вже 2000 оновлених дронів Kolibri. Про це йдеться в Telegram-каналі виробника.

"За 2 місяці від початку апгрейду, ми опрацювали заявки від 29 бригад і продовжуємо тримати з ними зв’язок. Досвід військових і чесний фідбек допомагають нам оперативно реагувати на актуальні потреби", — зазначили в компанії.

Також в TAF Industries наголосили, що апгрейд застарілих бортів Kolibri відбувається коштом компанії, та закликали всі підрозділи, які потребують цього, зв’язатись з ними.

У липні компанія оголосила, що безплатно для Збройних сил України оновить свої дрони Kolibri, які надходять у підрозділи застарілими.

До слова, недавно українська TAF Industries кодифікувала оптоволоконний FPV-дрон Kolibri. БПЛА є посиленою версією звичайної моделі Kolibri, яка створена спеціально для роботи в умовах щільного РЕБ. У новинки є ряд особливостей, які роблять безпілотник "чит-кодом" на фронті.

Дрони БПЛА Військові технології TAF Industries Бойові дрони Ударні безпілотники
