TAF Industries передала військовим 2000 своїх дронів, які безплатно оновила для ЗСУ

Українська компанія TAF Industries передала на фронт вже 2000 оновлених дронів Kolibri. Про це йдеться в Telegram-каналі виробника.
"За 2 місяці від початку апгрейду, ми опрацювали заявки від 29 бригад і продовжуємо тримати з ними зв’язок. Досвід військових і чесний фідбек допомагають нам оперативно реагувати на актуальні потреби", — зазначили в компанії.
Також в TAF Industries наголосили, що апгрейд застарілих бортів Kolibri відбувається коштом компанії, та закликали всі підрозділи, які потребують цього, зв’язатись з ними.
У липні компанія оголосила, що безплатно для Збройних сил України оновить свої дрони Kolibri, які надходять у підрозділи застарілими.
До слова, недавно українська TAF Industries кодифікувала оптоволоконний FPV-дрон Kolibri. БПЛА є посиленою версією звичайної моделі Kolibri, яка створена спеціально для роботи в умовах щільного РЕБ. У новинки є ряд особливостей, які роблять безпілотник "чит-кодом" на фронті.