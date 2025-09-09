141 ОМБр завдяки НРК змогла за кілька тижнів евакуювати 13 поранених

Генеральний штаб ЗСУ показав, як 141 окрема механізована бригада використала наземний роботизований комплекс для евакуації пораненого бійця.

"У 141 окремій механізованій бригаді вже активно використовують наземні роботизовані комплекси. Але був момент, коли одну з найскладніших і найважливіших місій вони виконували вперше. Йдеться про евакуацію пораненого побратима. Попри те, що цей досвід був першим, він завершився успіхом", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Подробицями місії з евакуації пораненого воїна поділився військовослужбовець 141 окремої механізованої бригади із позивним "Танчик".

" Поступило завдання, треба евакувати "300". Перший раз в нашій бригаді. Військовослужбовець три дні повз. Нас супроводжували "очі". Росіяни помінували нам шлях. Треба було об'їжджати. Військовослужбовець милиці закинув, коли йому в рацію кричали: "Викинь ти їх". Він почув, подав знак, все правильно зробив…Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води, а ти везеш людину ", – розповів "Танчик".

За його словами, під час місії бракувало РЕБ та відеозв'язку. Проте евакуацію бійця вдалося виконати. Також "Танчик" зауважив, що загалом НРК дуже "живучий" – по ньому вже було три влучання FPV. А ще він здатен доставити те, для чого дрону "Вампір" знадобиться виконати двадцять вильотів.

Водночас у Генштабі ЗСУ додали, що лише за декілька тижнів застосування НРК фахівці зі 141 ОМБр евакуювали 13 поранених. А ще доставили на поле бою понад тонну провізії та виконували інші важливі місії.

Нагадаємо, що НРК не вперше допомагають евакуювати поранених. Наприклад, наземний дрон Змій-500 бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту.

Раніше у 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ також показали, як за допомогою наземного роботизованого комплексу врятували бійця.

Водночас головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський недавно розповів, що в Україні проводять тестування повітряних платформ для евакуації поранених.