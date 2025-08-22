Українські військові вперше збили російський "Орлан", який ніс FPV-дрони

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Зенитники 118 окремої механізованої бригади Збройних сил України (118 ОМБр) вперше знищили незвичайний російський безпілотник "Орлан", який виступав як носій FPV-дронів. Про це повідомили в підрозділі.

Раніше пілоти дронів-перехоплювачів 118 ОМБр вже збивали "Орлани", "Зали" та "Суперками", однак тоді це були звичайні розвідувальні системи. А от версію дрона-матки вони збили вперше.

"Орлан" з двома FPV під крилами 118 ОМБр

На опублікованому підрозділом фото видно, що FPV закріплені під крилами "Орлана". Поки складно сказати, які саме це FPV, однак, скоріше всього, це версії на 10 чи 13 дюймів. Яку бойову частину вони несли — наразі невідомо.

Зазначимо, що подібні проєкти розробляють і для України. Німецька компанія Quantum Systems готує для Сил оборони України новий безпілотник-носій під назвою Sparta, який зможе транспортувати два FPV-дрони на відстань до 200 км.