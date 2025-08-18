Звіт MIT: штучний інтелект вже замінює аутсорсинг в США, але масових звільнень через ШІ поки не буде

Штучний інтелект поки що не призводить до масових звільнень у США, але дедалі частіше витісняє роботу, яку компанії передають на аутсорсинг чи за кордон. Про це йдеться у звіті State of AI in Business 2025, опублікованому Массачусетським технологічним інститутом (MIT), повідомляє Axios.

Дослідники встановили, що вплив ШІ найбільше відчувають аутсорсери бізнес-процесів та зовнішні агентства, тоді як співробітники компаній можуть поки не переживати за свою роботу. "Ми не бачимо масових скорочень… Найбільше постраждали завдання, які вже були другорядними або виконувалися підрядниками", — зазначив Адітья Чаллапаллі, керівник групи Connected AI у MIT Media Lab.

Це вже приносить компаніям відчутну економію. Одна з організацій заощаджує $8 млн на рік, використовуючи замість аутсорсингу інструмент на базі ШІ вартістю лише $8 тис. Інші компанії повідомили про скорочення витрат на $2–10 млн завдяки відмові від послуг аутсорсерів.

В дослідження також зазначається, що в короткій перспективі ШІ може замінити лише близько 3% робочих місць. Проте у довгостроковій перспективі під загрозою перебувають майже 27% професій. Найшвидше зміни відчувають індустрії, що активно впроваджують ШІ, зокрема технологічний сектор та медіа. Понад 80% керівників цих галузей очікують скорочення найму у найближчі два роки.

Попри це, більшість компаній наразі використовують ШІ для "бекфілінгу" (заміщення окремих завдань), а не для скорочення персоналу. Найбільш очевидний ефект дають автоматизації бек-офісу, тоді як найбільші інвестиції спрямовуються на фронт-офісні рішення – інструменти для маркетингу та продажів, ефективність яких складніше оцінити.

Для інвесторів звіт MIT є водночас тривожним та обнадійливим. Попри те, що 95% компаній, які інвестують у генеративний ШІ, поки не отримують прямої віддачі від цих інвестицій, багато хто вже відчуває "значне зростання продуктивності". Якщо ШІ допоможе бізнесу знижувати витрати, не спричиняючи масштабних скорочень, це може стати "ідеальним сценарієм" для економіки: прибутки компаній зростатимуть, тоді як вдасться уникнути негативного ефекту від масових звільнень.