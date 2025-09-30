Disney показала фінальний трейлер мультфільму "Зоотрополіс 2" / Zootopia 2

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Walt Disney Animation Studios представила фінальний трейлер мультфільму "Зоотрополіс 2" / Zootopia 2, який вийде в кінотеатрах 26 листопада 2025 року. Це продовження популярного анімаційного фільму 2016 року, що отримав "Оскар".

У сиквелі детективи Джуді Гоппс (Джинніфер Гудвін) та Нік Вайлд (Джейсон Бейтман) беруться за нову справу. Їм доведеться розкрити таємницю загадкової рептилії, яка з’являється у місті та вносить хаос у життя містян. Для цього героям доведеться піти під прикриття й дослідити нові райони мегаполіса, що випробує їхнє партнерство на міцність.

Над стрічкою працюють лауреати премії "Оскар": Джаред Буш (режисер і сценарист "Енканто: Світ магії" / Encanto та "Зоотрополіс" / Zootopia) і Байрон Говард (режисер "Енканто: Світ магії" / Encanto та "Зоотрополіс" / Zootopia). Сценарій знову написав Джаред Буш.

Disney зазначає, що нова частина розширить світ Зоотрополіса, покаже глядачам незвідані райони міста та нових персонажів.