В Zoom з'являться фотореалістичні ШІ-аватари для відеозустрічей

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Zoom оголосила про запуск функції фотореалістичних ШІ-аватарів, які з’являться в сервісі у грудні 2025 року. Вони дадуть змогу користувачам брати участь у відеодзвінках, навіть якщо вони не готові вмикати камеру.

Щоб створити аватар, достатньо сфотографуватися в застосунку або завантажити знімок. Після генерації образ можна "переодягати" в різні професійні костюми. Під час дзвінка система відстежуватиме рухи й міміку власника, синхронізуючи їх із віртуальним відображенням у реальному часі.

Zoom обіцяє захисні механізми. Функція Live Camera Authentication перевірятиме, чи відповідає обличчя в камері завантаженому фото, а у вікні учасника зʼявлятиметься позначка про використання ШІ. За словами головної директорки з продукту Сміти Хашим, ці процеси ще можуть змінитися до релізу.

Оновлення також принесе функцію живого перекладу: алгоритм транслюватиме промову спікера дев’ятьма мовами, зокрема англійською, німецькою, китайською, французькою, іспанською, арабською, японською, португальською та італійською, щоб учасники чули один одного рідною мовою без затримок.

Паралельно компанія розширює можливості AI Companion: асистент зможе долучатися до офлайн-зустрічей і сесій у Microsoft Teams чи Google Meet, робити нотатки й формувати завдання, а також брати на себе розклад зустрічей і створення кліпів.

Таким чином, Zoom послідовно наближається до бачення гендиректора Еріка Юаня, який рік тому говорив про майбутнє, де "цифрові клони" виконуватимуть частину рутинних завдань замість людей.