Відбувся офіційний реліз українського VR-шутера Z.O.N.A: Origin у дусі S.T.A.L.K.E.R.

Українська студія AGaming+, де працюють великі прихильники серії S.T.A.L.K.E.R., офіційно випустила Z.O.N.A: Origin, шутер у віртуальній реальності, що перебував у дочасному доступі зі серпня 2024 року.

Z.O.N.A: Origin пропонує гравцям постапокаліптичний світ на загадковій території довкола Чорнобильської атомної електростанції, наповненій незрозумілими чудесами та зловісними загрозами. Але окрім загроз, включно з мутантами, у Зоні є й аномалії, що приховують рідкісні артефакти, за які полюють і сталкери, і бандити.

За сюжетом, у 2022 році на Чорнобильській АЕС сталася нова загадкова катастрофа, яка перетворила зону відчуження на відносно безпечне місце. Проте вже у 2030 році там почали проявлятися дивні й незрозумілі феномени. Для їхнього дослідження урядова організація O.S.Z відправила групу науковців, але ті зникли. Згодом у зону рушили й сталкери, які так само почали зникати на півночі території. Саме туди гравці мають вирушити, щоб розкрити таємницю.

Z.O.N.A: Origin, що поєднує у собі екшн, горор, виживання та рольові елементи, пропонує повну кастомізацію зброї, велику кількість різноманітних локацій та монстрів, понад 30 годин геймплею, безліч небезпечних аномалій, артефактів та неповторну атмосферу самотності.

Z.O.N.A: Origin уже доступна у Steam, і до 5 вересня 2025 року її можна придбати зі знижкою 23% — за 307 грн.

