Суд присяжних визнав Tesla частково винною у смертельній аварії 2019 року

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Журі в Маямі визнало, що Tesla несе 33% відповідальності за смертельну аварію з технологією Autopilot у 2019 році та зобов’язало компанію виплатити родині загиблої та постраждалому частину компенсації з суму $329 млн, пише CNBC.

Виплати складаються зі $129 млн компенсаційних збитків та $200 млн штрафних санкцій, причому Tesla має покрити близько $42,5 млн з компенсацій та повну суму штрафів.

Справу розглядали після смертельної аварії в Кі-Ларго, штат Флорида. Водій Джордж МакҐі керував Tesla Model S з увімкненою функцією Enhanced Autopilot, коли впустив свій телефон і нахилився, щоб підняти його. Він вважав, що автопілот загальмує у разі перешкоди. Проте автомобіль розігнався до понад 100 км/год, проїхав перехрестя і врізався в припарковану машину та її власників. 22-річна Найбел Бенавідес загинула на місці, а її хлопець Діллон Ангуло вижив, але отримав тяжкі травми, включно з переломами та черепно-мозковою травмою.

Адвокати позивачів наголосили, що Tesla спроєктувала Autopilot для автомагістралей, але свідомо не обмежувала його використання на інших дорогах, а Ілон Маск заявляв, що система керує краще за людину. На їхню думку, це створило небезпечну ілюзію безпеки.

Відразу після вердикту Tesla дала коментар:

"Сьогоднішнє рішення є неправильним і загрожує розвитку автомобільної безпеки. Жоден автомобіль у 2019 році, як і сьогодні, не зміг би запобігти цій аварії. Водій був єдиним винуватцем — він їхав на великій швидкості та відволікся на телефон".

Вердикт став ударом по іміджу Tesla, адже Ілон Маск намагається переконати інвесторів, що компанія може стати лідером у сфері автономного транспорту і запускати роботаксі на дорогах США. Акції компанії після вердикту знизилися на 1,8%, а від початку року — на 25%, що є найбільшим падінням серед технологічних гігантів.

Цей процес може стати прецедентом для майбутніх позовів проти Tesla, пов’язаних з Autopilot та Full Self-Driving. Наразі в США триває близько десятка подібних справ, а Національне управління безпеки дорожнього руху продовжує розслідування щодо безпечності автопілота Tesla.