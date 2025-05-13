Нові американські фабрики TSMC вже повністю завантажені замовленнями від Apple та NVIDIA

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Тайванська компанія TSMC активно розширює свою присутність в США і її виробничі потужності вже повністю заброньовані великими технологічними гігантами, такими як Apple та NVIDIA. Про це пише WccfTech з посиланням на Taiwan Economic Daily.

Зростаючий попит на американські виробничі потужності TSMC пояснюється бажанням компаній уникнути геополітичних ризиків, пов’язаних із виробництвом у Тайвані. Крім того, виробництво в США дозволяє отримати підтримку уряду, що стало важливим фактором для інвесторів.

TSMC здійснила значні інвестиції на суму понад $100 мільярдів, спрямовані на розширення фабрик у США та впровадження передових технологій виробництва. Компанія планує запустити виробництво техпроцесу A16 (1,6 нм) та забезпечити до 30% світових поставок 2-нм чипів саме у США. Крім того, компанія має намір відкрити центр досліджень і розробок, а також нове підприємство з передового пакування.

Це зміцнює позиції США як важливого гравця у сфері напівпровідникової промисловості та створює конкуренцію для Intel, яка раніше домінувала на цьому ринку.