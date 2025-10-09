Завантаження Sora у перший тиждень майже зрівнялися з показниками запуску ChatGPT

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Застосунок OpenAI Sora, що генерує відео, показав надзвичайно успішний старт. За перший тиждень він отримав 627 тисяч завантажень на iOS, тоді як ChatGPT під час дебюту мав 606 тисяч. Про це пише TechCrunch, посилаючись на статистику Appfigures.

Проте пряме порівняння не зовсім коректне: ChatGPT на старті був доступний лише у США, а Sora одразу й у США, і в Канаді. Якщо врахувати тільки американських користувачів, то запуск Sora склав близько 96% від стартових показників ChatGPT.

Важливо, що Sora поширюється за запрошеннями, тоді як ChatGPT від початку був відкритим для всіх. Попри це, додаток зумів увійти до трійки найпопулярніших в американському App Store вже в перший день, а на початку жовтня вийшов на перше місце. Цей стрімкий ріст забезпечив йому кращі результати, ніж в інших запусків ШІ-додатків, зокрема Claude від Anthropic та Copilot від Microsoft, і поставив його на один рівень із Grok від xAI.

У соцмережах швидко поширилися відео, створені в Sora на базі моделі Sora 2, яка дозволяє робити реалістичні дипфейки. Користувачі навіть відтворюють образи померлих людей.

За даними Appfigures, найвищий показник щоденних завантажень Sora сягнув 107,8 тисячі 1 жовтня 2025 року. Згодом кількість завантажень коливалася від 84,4 до 98,5 тисяч на день. Для застосунку, доступ до якого поки що обмежений, це є вражаючим показником.