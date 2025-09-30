Українська правда
Засновник Spotify Даніель Ек залишає посаду CEO
30 вересня, 16:12
Засновник Spotify Даніель Ек оголосив, що у січні 2026 року залишить посаду генерального директора після двадцяти років керівництва компанією.

Ек стане виконавчим головою ради директорів, тоді як співпрезиденти Алекс Норстрьом і Густав Седерстрем переймуть роль співгендиректорів. Ек наголосив, що зосередиться на стратегії, інвестиціях і роботі з регуляторами, залишаючись активно залученим у розвиток компанії.

Норстрьом нині відповідає за бізнес-напрям Spotify, а Седерстрем очолює продуктові й технологічні розробки. У раді директорів зазначають, що обидва мають понад 15 років досвіду в компанії та вже давно впливають на її успіх.

Водночас Ек планує приділяти більше уваги своїм іншим проєктам. Його інвесткомпанія Prima Materia у 2024 році вклала €600 млн у німецького виробника дронів Helsing, де він обійняв посаду голови ради директорів. Ек пояснював, що сучасні війни формуються навколо штучного інтелекту та автономних систем.

Проте інвестиція у військові технології викликала критику. Кілька гуртів, зокрема King Gizzard & the Lizard Wizard, Massive Attack, Godspeed You! Black Emperor та Deerhoof, прибрали свої каталоги з платформи. Учасники Deerhoof заявили, що не хочуть, аби їхня музика опосередковано підтримувала розвиток бойових технологій.

