Зарплати в IT: DevOps Engineers отримують більше за розробників – медіана у "джунів" відрізняється на $200

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Портал DOU проаналізував зарплати фахівців із DevOps/SRE/Operations, безпеки, сисадмінів і DBA взимку 2025 року та поділився висновками щодо цього питання.

Оцінка свідчить, що медіанні зарплати DevOps Engineers зараз перевищують зарплати розробників: $1100 у Junior DevOps Engineers проти $900 у Junior SE. $2900 у Middle DevOps Engineers проти $2450 у Middle SE. $5000 у Senior DevOps Engineers проти $4500 у Senior SE. $6300 у Team Lead DevOps Engineers проти $5000 у Team Lead SE.

Медіанна зарплата SRE на рівні Senior DevOps Engineers становить $5000. Нижча медіана DBA – $4500. Високі зарплати SRE та DBA насамперед пов'язують з великим досвідом спеціалістів.

Дані DOU також свідчать, що фахівці з безпеки заробляють у середньому $2200. Тут спостерігається велика частка початківців (57% мають досвід до шести років проти 33% серед DevOps Engineers) – це знижує медіанну зарплату. Медіанні зарплати системних адміністраторів на рівні Junior DevOps Engineers.

Зарплати DevOps Engineers мають тенденцію до зниження. За минулі пів року скоротилися зарплати Junior DevOps Engineers (-$200) і Middle DevOps Engineers (-$125). У Senior DevOps Engineers зарплати залишилися стабільними після падіння влітку 2024 року.

Зарплати SRE, найдосвідченіших DevOps-фахівців рівня Team Lead та DBA мають тенденцію до зростання. Зарплати системних адміністраторів переважно стабільні.

У DOU також дійшли висновку, що продуктові компанії платять більше фахівцям з DevOps/SRE/Operations, сервісні – SysAdmin/Network Engineers. Водночас рівень англійської мови має суттєвий вплив на зарплати фахівців із DevOps/SRE/Operations і майже не впливає на зарплати SysAdmin/Network Engineers.

Також виявилося, що у Львові зарплати досвідчених фахівців з DevOps/SRE/Operations дещо вищі, ніж у Києві.