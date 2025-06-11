Tesla планує запустити роботаксі 22 червня 2025 року — Маск

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що сервіс роботаксі компанії стартує в Остіні, штат Техас, 22 червня 2025 року, а перший маршрут — від заводу Tesla до будинку клієнта — заплановано на 28 червня. У дописі на X він також зауважив, що дата запуску роботаксі може змінитися через підвищені вимоги до безпеки.

Tentatively, June 22.



We are being super paranoid about safety, so the date could shift.



First Tesla that drives itself from factory end of line all the way to a customer house is June 28. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Tesla вже тестує Model Y з новою версією Full Self-Driving (FSD), яка працює без людини за кермом. Маск нещодавно опублікував відео з Остіну, де роботаксі самостійно проїжджає перехрестя й зупиняється перед пішоходами. На перших етапах буде використовуватись невеликий автопарк (10–20 машин), і рух обмежать геозоною. Систему контролюватимуть віддалено співробітники Tesla.

Цей проєкт є не лише технологічним проривом, а й елементом публічного іміджу Ілона Маска. Нагадаємо, мільярдер раніше витратив близько $300 мільйонів на кампанію Дональда Трампа та очолював урядовий департамент, що скорочував регуляторні органи, включно з тими, які контролювали Tesla. Однак згодом між Маском і Трампом стався конфлікт: Маск розкритикував нове законодавство, пригрозив зупинити використання космічного корабля Dragon та навіть підтримав імпічмент. Хоча пізніше зізнався, що шкодує про це.

До речі, на тлі захоплення фанатів Tesla запуском роботаксі деякі активісти готуються до протестів. Зокрема, The Dawn Project у співпраці з Tesla Takedown і Resist Austin анонсували демонстрацію на 12 червня, щоб звернути увагу на небезпеки, пов’язані з системами Autopilot і Full Self-Driving (Supervised).