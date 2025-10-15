Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

В Огайо пропонують ухвалити закон, який унеможливить шлюби між людьми та ШІ

В Огайо пропонують ухвалити закон, який унеможливить шлюби між людьми та ШІ
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
15 жовтня, 18:30
0

У штаті Огайо, США, нещодавно представили законопроєкт, що забороняє юридичні шлюби між людьми та ШІ‑програмами, пише Gizmodo.

Такі союзи вже існують у реальному житті. Деякі люди укладають символічні "шлюби" зі своїми романтичними чат-ботами. Часто вони все ще мають людських партнерів, але, за їхніми словами, відчувають глибший зв’язок із ШІ.

Ініціатор законопроєкту, представник Таддеус Клаггетт, голова Комітету з технологій та інновацій Палати представників Огайо, заявив, що мета документа — не зупинити емоційний зв’язок людей із чат-ботами, а захистити юридичні права людини. House Bill 469 забороняє визнавати ШІ-систему подружжям або цивільним партнером і не дозволяє програмам штучного інтелекту отримувати юридичний статус, аналогічний шлюбу. Будь-які спроби "одружитися" з ШІ будуть юридично недійсними.

За словами Клаггетта, закон має перешкодити ШІ отримувати повноваження, які надає шлюб, зокрема право ухвалювати фінансові рішення чи представляти людину в юридичних питаннях.

"Комп’ютерні системи стають дедалі більш схожими на людей, і ми хочемо переконатися, що закон не дозволить їм замінити людину у цих ролях", — зазначив він.

Наразі невідомо, яку підтримку законопроєкт має серед інших законодавців штату. Проєкт, внесений у вересні 2025 року, обговорюється в комітеті Палати представників Огайо.

Штучний інтелект США
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень