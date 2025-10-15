В Огайо пропонують ухвалити закон, який унеможливить шлюби між людьми та ШІ

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У штаті Огайо, США, нещодавно представили законопроєкт, що забороняє юридичні шлюби між людьми та ШІ‑програмами, пише Gizmodo.

Такі союзи вже існують у реальному житті. Деякі люди укладають символічні "шлюби" зі своїми романтичними чат-ботами. Часто вони все ще мають людських партнерів, але, за їхніми словами, відчувають глибший зв’язок із ШІ.

Ініціатор законопроєкту, представник Таддеус Клаггетт, голова Комітету з технологій та інновацій Палати представників Огайо, заявив, що мета документа — не зупинити емоційний зв’язок людей із чат-ботами, а захистити юридичні права людини. House Bill 469 забороняє визнавати ШІ-систему подружжям або цивільним партнером і не дозволяє програмам штучного інтелекту отримувати юридичний статус, аналогічний шлюбу. Будь-які спроби "одружитися" з ШІ будуть юридично недійсними.

За словами Клаггетта, закон має перешкодити ШІ отримувати повноваження, які надає шлюб, зокрема право ухвалювати фінансові рішення чи представляти людину в юридичних питаннях.

" Комп’ютерні системи стають дедалі більш схожими на людей, і ми хочемо переконатися, що закон не дозволить їм замінити людину у цих ролях " , — зазначив він.

Наразі невідомо, яку підтримку законопроєкт має серед інших законодавців штату. Проєкт, внесений у вересні 2025 року, обговорюється в комітеті Палати представників Огайо.