З'явився графік оновлення One UI 8 для більшості пристроїв Samsung Galaxy

Сьогодні, 15 вересня 2025 року, Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.0, створеної на базі Android 16, для смартфонів серії Galaxy S25. На даний момент оновлення доступне лише в Південній Кореї, але компанія планує розширити його на інші країни найближчим часом.
Згідно з графіком, опублікованим у спільноті Samsung у Південній Кореї (через Sammobile), більшість сумісних пристроїв отримають оновлення у жовтні 2025 року, а решта — у листопаді.
У вересні оновлення буде доступне тільки для моделей Galaxy S25, S25+, S25 Ultra та S25 Edge.
На жовтень заплановано випуск One UI 8.0 для таких пристроїв:
- серія Galaxy S24 (в тому числі S24 FE)
- Galaxy Quantum 6
- серія Galaxy S23 (в тому числі S23 FE)
- Galaxy Quantum 5
- серія Galaxy Tab S10 (в тому числі S10 FE та S10 FE+)
- Galaxy A36
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
- Galaxy Fold Special Edition
- Galaxy Quantum 4
- серія Galaxy S22
- серія Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Jump 4
- Galaxy A35
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy A53
- Galaxy Buddy 4
- Galaxy A34
- Galaxy A25
- Galaxy Wide 8
У листопаді оновлення отримають такі моделі:
- Galaxy Fold 5
- Galaxy Flip 5
- Galaxy Jump 3
- серія Galaxy Tab S8
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A15
- Galaxy Buddy 3
- Galaxy A16
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Wide 7
- Galaxy Jump 2
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
В цьому списку для Південної Кореї немає моделей Galaxy A54, A55, A56, смартфонів серії Galaxy M та деяких інших, тому фактичний графік оновлення для світового ринку може відрізнятись. Найближчим часом очікується більше інформації з цього приводу.