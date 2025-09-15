З'явився графік оновлення One UI 8 для більшості пристроїв Samsung Galaxy

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Сьогодні, 15 вересня 2025 року, Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.0, створеної на базі Android 16, для смартфонів серії Galaxy S25. На даний момент оновлення доступне лише в Південній Кореї, але компанія планує розширити його на інші країни найближчим часом.

Згідно з графіком, опублікованим у спільноті Samsung у Південній Кореї (через Sammobile), більшість сумісних пристроїв отримають оновлення у жовтні 2025 року, а решта — у листопаді.

У вересні оновлення буде доступне тільки для моделей Galaxy S25, S25+, S25 Ultra та S25 Edge.

На жовтень заплановано випуск One UI 8.0 для таких пристроїв:

серія Galaxy S24 (в тому числі S24 FE)

Galaxy Quantum 6

серія Galaxy S23 (в тому числі S23 FE)

Galaxy Quantum 5

серія Galaxy Tab S10 (в тому числі S10 FE та S10 FE+)

Galaxy A36

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy Fold Special Edition

Galaxy Quantum 4

серія Galaxy S22

серія Galaxy Tab S9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Jump 4

Galaxy A35

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy A53

Galaxy Buddy 4

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy Wide 8

У листопаді оновлення отримають такі моделі:

Galaxy Fold 5

Galaxy Flip 5

Galaxy Jump 3

серія Galaxy Tab S8

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A15

Galaxy Buddy 3

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy Wide 7

Galaxy Jump 2

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

В цьому списку для Південної Кореї немає моделей Galaxy A54, A55, A56, смартфонів серії Galaxy M та деяких інших, тому фактичний графік оновлення для світового ринку може відрізнятись. Найближчим часом очікується більше інформації з цього приводу.