З'явився графік оновлення One UI 8 для більшості пристроїв Samsung Galaxy

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
15 вересня, 22:20
0

Сьогодні, 15 вересня 2025 року, Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.0, створеної на базі Android 16, для смартфонів серії Galaxy S25. На даний момент оновлення доступне лише в Південній Кореї, але компанія планує розширити його на інші країни найближчим часом.

Згідно з графіком, опублікованим у спільноті Samsung у Південній Кореї (через Sammobile), більшість сумісних пристроїв отримають оновлення у жовтні 2025 року, а решта — у листопаді.

У вересні оновлення буде доступне тільки для моделей Galaxy S25, S25+, S25 Ultra та S25 Edge.

На жовтень заплановано випуск One UI 8.0 для таких пристроїв: 

  • серія Galaxy S24 (в тому числі S24 FE)
  • Galaxy Quantum 6
  • серія Galaxy S23 (в тому числі S23 FE)
  • Galaxy Quantum 5
  • серія Galaxy Tab S10 (в тому числі S10 FE та S10 FE+)
  • Galaxy A36
  • Galaxy Fold 6
  • Galaxy Flip 6
  • Galaxy Fold Special Edition
  • Galaxy Quantum 4
  • серія Galaxy S22
  • серія Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Jump 4
  • Galaxy A35
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy A53
  • Galaxy Buddy 4
  • Galaxy A34
  • Galaxy A25
  • Galaxy Wide 8

У листопаді оновлення отримають такі моделі:

  • Galaxy Fold 5
  • Galaxy Flip 5
  • Galaxy Jump 3
  • серія Galaxy Tab S8
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A15
  • Galaxy Buddy 3
  • Galaxy A16
  • Galaxy A24
  • Galaxy A33
  • Galaxy Wide 7
  • Galaxy Jump 2
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab A11

В цьому списку для Південної Кореї немає моделей Galaxy A54, A55, A56, смартфонів серії Galaxy M та деяких інших, тому фактичний графік оновлення для світового ринку може відрізнятись. Найближчим часом очікується більше інформації з цього приводу.

