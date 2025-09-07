В інтернеті з'явились перші рендери та характеристики смартфонів серії Samsung Galaxy S26

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У мережі з’явилися перші рендери моделей майбутньої серії Samsung Galaxy S26, презентація якої очікується у лютому 2026 року. Зображення, які оприлюднило видання Smartprix, показують дизайн нових смартфонів Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Ultra та Galaxy S26 Edge.

Згідно з витоком, модель Galaxy S26 Pro у новій лінійці замінить стандартну версію S26. Головною візуальною відмінністю новинки стануть припідняті основні камери з тонкими металевими кільцями, які розміщені на окремому модулі, подібно до конструкції у Galaxy Fold 7. У всьому іншому смартфон матиме схожий вигляд з Galaxy S25.

Що стосується характеристик, то Galaxy S26 Pro матиме чип Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy або Exynos 2600, екран 6,27 дюйма, товщину 6,7 мм, до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті, камери 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп та акумулятор 4 300 мАг з підтримкою дротової зарядки 45 Вт та бездротової магнітної Qi2.

Рендер Galaxy S26 Pro Smartprix

Galaxy S26 Ultra, згідно з рендером, збереже загальну концепцію попередника, але отримає більш округлі краї та оновлений блок камер. Як видно, основні три камери "ультри" також розміщені на окремому округлому модулі. Ще одна камера, спалах та лазерний автофокус знаходяться праворуч від основного блоку, як і в S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra, згідно з витоком, отримає 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із шаром деполяризатора Color-on-Emitter (CoE). Екран покриватиме антивідблискове скло третього покоління. Окрім цього, в смартфоні очікується чип Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, до 16 ГБ оперативної та 1 ТБ постійної пам'яті, камери 200 МП + 50 МП + 50 МП + 12 МП та акумулятор 5 000 мАг з підтримкою дротової зарядки 60 Вт та магнітної бездротової Qi2. Розміри пристрою становитимуть 163,4 x 77,9 x 7,8 мм.

Рендер Galaxy S26 Ultra Smartprix

Galaxy S26 Edge також увійде в основну лінійку S26 і, за чутками, замінить у лінійці модель Plus. Про перші рендери цього смартфона ми раніше вже писали і новий витік підтверджує дизайн цієї моделі. Для узагальнення, форма пристрою нагадуватиме поки ще не анонсований iPhone 17 Pro.

Характеристики S26 Edge включатимуть 6,7-дюймовий QHD+ AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті, основні камери 200 МП + 12 Мп та акумулятор 4 300 мАг з підтримкою бездротової магнітної зарядки Qi2. Смартфон матиме розміри 158,4 x 75,7 x 5,5 мм (у місці виступу з камерами товщина 10,8 мм).

Наголошуємо, що всі ці дані являються інсайдерськими і офіційно поки не підтверджені. Фінальні характеристики смартфонів Galaxy S26 можуть відрізнятись. Найближчим часом очікується більше інформації про цю лінійку, яка підтвердить або спростує цей витік.