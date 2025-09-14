Українська правда
Передавати файли з Android на iPhone через Quick Share можна буде тільки при наявності інтернету

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
14 вересня, 15:47
0

Раніше з'явилась інформація, що Google готує підтримку технології Quick Share для iPhone, яка дозволить швидко передавати файли з Android на iOS. Експерти порталу Android Authority під час аналізу бета-версії Google Play Services 25.37.31 виявили, як саме працюватиме функція Quick Share для пристроїв iPhone.

Передача файлів з Android на iPhone відбуватиметься через QR-код, який власник Android-пристрою зможе показати користувачу iPhone. Після сканування коду файли завантажуватимуться на сервери Google, де отримувач зможе завантажити їх протягом 24 годин. Передбачено, що QR-код можна буде застосовувати і для передачі між Android-пристроями, якщо користувачі оберуть цей спосіб.

Android Authority

На відміну від обміну між двома Android-пристроями, який може здійснюватися офлайн через безпосереднє з’єднання, передача на iPhone вимагатиме підключення до інтернету. Це означає, що обмін файлами буде неможливим у місцях без Wi‑Fi чи мобільного зв’язку, наприклад, у літаку або в зоні без покриття. Для використання функції також може знадобиться вхід у Google-акаунт.

Передані дані шифруватимуться перед завантаженням у хмару. Такий підхід нагадує роботу сервісу Samsung Quick Share, який також дозволяє завантажувати файли у хмарне сховище для подальшого завантаження за QR-кодом.

Наразі йдеться лише про функціонал, знайдений у коді додатка Google Play Services, і він може відрізнятися від того, що буде реалізовано у фінальній версії Quick Share.

iPhone Android Мобільний софт
