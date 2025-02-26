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Проти Meta подали позов через найм іноземних працівників замість американців з метою економії

Проти Meta подали позов через найм іноземних працівників замість американців з метою економії
Meta
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
26 лютого, 17:00
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Суддя Федерального суду США Лорел Білер постановила, що Meta має відповісти на судовий позов, у якому стверджується, що її дочірні компанії Facebook та Instagram наймають іноземних працівників, оскільки можуть платити їм менше, ніж американцям. Про це сповіщає Reuters.

Meta намагалася оскаржити позов, заявляючи про відсутність доказів дискримінації, але марно. Суддя навела статистику, згідно з якою 15% працівників Meta у США мають робочі візи H-1B. Вона також нагадала, що у 2021 році компанія погодилася виплатити $14,25 мільйона для врегулювання позовів федерального уряду щодо відмови наймати американців на посади, віддані власникам тимчасових віз.

Серед трьох позивачів – спеціаліст з обробки даних Кун Ван, а також натуралізовані громадяни США: IT-фахівець Пурушотхаман Раджарам та інженер-програміст Екта Бхатія. Вони стверджують, що з 2020 по 2024 рік неодноразово подавали заявки на вакансії в Meta, але отримували відмови через "систематичну перевагу" компанії для власників робочих віз.

Білер зазначила, що троє громадян США, які звинувачують Meta у відмові найняти їх попри відповідну кваліфікацію, можуть продовжувати свій груповий позов. Раніше, у 2022 році, вона відхилила подібну справу, коли позивачем був лише Раджарам.

Бізнес Meta
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