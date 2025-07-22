YouTube видалив тисячі пропагандистських каналів, пов’язаних із Китаєм та росією

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У другому кварталі 2025 року YouTube видалив майже 11 тисяч каналів і облікових записів, пов’язаних із державними пропагандистськими кампаніями з Китаю, росії, а також інших країн. Про це повідомила компанія Google, яка активно бореться з глобальними дезінформаційними операціями через свій підрозділ Threat Analysis Group, пише CNBC.

Понад 7700 каналів були пов’язані з Китаєм. Вони публікували контент китайською та англійською мовами, підтримували уряд КНР, прославляли президента Сі Цзіньпіна та висловлювались щодо зовнішньої політики США. Ще понад 2000 каналів були російськими. Їхній контент підтримував рф та водночас критикував Україну, НАТО і західні країни.

У травні Google також ліквідував мережу, пов’язану з російським державним ЗМІ RT. Йшлося про 20 каналів YouTube, 4 рекламні акаунти та блог на платформі Blogger. RT фінансувало створення контенту через компанію з Теннессі Tenent Media, а серед авторів були відомі консервативні блогери, які підтримували Дональда Трампа.

До речі, YouTube ще у березні 2022 року почав блокувати RT після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Окрім Китаю та росії, у другому кварталі 2025 року Google виявила кампанії впливу з Азербайджану, Ірану, Туреччини, Ізраїлю, Румунії та Гани. Деякі з них стосувались конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

У першому кварталі було видалено понад 23 000 облікових записів. Тим часом компанія Meta звітувала про видалення 10 мільйонів фейкових профілів, які видавали себе за відомих контент-мейкерів.