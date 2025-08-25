YouTube тестує ШІ-обробку відео без відома авторів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

YouTube проводить експеримент із використанням алгоритмів для "покращення чіткості" завантажених роликів. Це відбувається без відома авторів і помітно змінює вигляд оригінального відео. Про це пише The Atlantic.

Користувачі повідомляють про "надто різкі контури", "пластиковий" ефект та згладжені текстури. Блогер під ніком Mr. Bravo розповів, що його відео, стилізовані під VHS, після завантаження виглядають зовсім інакше. Музичний ютубер Ретт Шалл, у якого понад 700 000 підписників, заявив, що алгоритми створюють враження, ніби автори використовують ШІ для створення контенту або навіть deepfake, що підриває довіру глядачів.

The Atlantic

У Google пояснили, що застосовують "традиційне машинне навчання для усунення шумів та розмиття", а не генеративний ШІ. Однак термін "генеративний" компанія не уточнила, а сам процес схожий на роботу diffusion-моделей, які зазвичай використовуються у сучасних ШІ-інструментах для створення та покращення зображень. Такі технології можуть частково пояснити характерний "відполірований" вигляд оброблених відео.

Невідомо, чи тестування поширюється на всі ролики або лише на частину аудиторії. Тим часом YouTube активно просуває власні інструменти для генерації коротких відео, що дозволяють автоматично додавати ефекти та анімації. Деякі користувачі припускають, що компанія намагається створити більш уніфікований вигляд контенту на платформі, поступово привчаючи аудиторію до "ШІ-естетики".

Подібні експерименти проводять і інші платформи: Meta тестує створення ШІ-чатботів для Facebook та Instagram, TikTok запустив розділ створення відео за допомогою ШІ, а Snapchat пропонує інструменти для генерації зображень на основі селфі.