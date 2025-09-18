YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Під час заходу "Створено на YouTube 2025" відеосервіс оголосив про впровадження низки інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на спрощення роботи авторів контенту та нові можливості монетизації.

Для сервісу коротких відео YouTube Shorts інтегровано генеративний інструмент DeepMind Veo 3 Fast. Він здатний автоматично створювати фонові зображення для коротких відео зі звуком.

До його можливостей входять інструменти для анімації та зміни стилю, додавання реквізиту у сценах, ШІ-редагування, що перетворює сирі кадри на чернетку ролика, а також функція "мова в пісню", яка здатна перетворювати діалоги на музичний саундтрек.

Також запущено новий розмовний сервіс Ask Studio, який допомагає оптимізувати робочий процес, пропонує ідеї, проводить A/B-тестування для підвищення залученості аудиторії та забезпечує автоматичне дублювання контенту іншими мовами.

Оновлення торкнулися й прямих трансляцій та подкастів. Для стрімерів з’являться інструменти для глибшої взаємодії з глядачами, розширення аудиторії та покращення монетизації. Подкастери також зможуть за допомогою ШІ створювати кліпи та Shorts із повних епізодів, а Veo згенерує відеоряд лише на основі аудіофайлу.

Щодо монетизації, YouTube дозволив авторам додавати прямі посилання на сайти брендів у Shorts. Крім того, сервіс YouTube Shopping буде доступний у більшій кількості країн, а ШІ допоможе з автоматичним тегуванням товарів для спрощення інтеграції.

Впровадження нових функцій планується поступово — до кінця 2025 року та на початку 2026-го.