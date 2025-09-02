Як Netflix: YouTube перевірятиме, чи живете ви з власником сімейної підписки Premium

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

YouTube починає жорсткіше контролювати користування сімейними підписками Premium, за прикладом Netflix та інших стрімінгових сервісів. Про це пише Android Police.

Якщо раніше правила формально вимагали, щоб усі учасники сімейного плану "мешкали під одним дахом", то тепер платформа починає активно перевіряти й обмежувати доступ тим, хто живе окремо від власника підписки.

Про зміни повідомили користувачі, які отримали відповідний лист. У повідомленні вказується, що якщо система виявить, що учасники плану не перебувають за однією фізичною адресою з менеджером підписки, то через 14 днів вони втратять доступ до Premium. При цьому вони залишаться в сімейній групі, але зможуть дивитися відео лише з рекламою.

Зображення: Android Police

Сімейна підписка YouTube Premium дозволяє ділитися доступом до YouTube та YouTube Music без реклами з п’ятьма людьми.

Нововведення відповідають глобальному тренду. Netflix першим почав масштабну боротьбу з передаванням паролів, що викликало хвилю обурення серед користувачів. Попри це, сервіс згодом заявив про зростання кількості підписників після впровадження обмежень. Схожий підхід зараз застосовують й інші гравці ринку.

YouTube, ймовірно, розраховує на аналогічний результат. Навіть якщо частина користувачів буде невдоволена, це може підштовхнути інших до оформлення власної підписки. Водночас масштабних скарг поки небагато, тож у користувачів ще є трохи часу, перш ніж нова політика почне діяти скрізь.