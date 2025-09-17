З 2021 року YouTube виплатила авторам відео понад $100 млрд

За даними YouTube, з 2021 року компанія виплатила понад $100 млрд творцям контенту та медіа. Збільшення виплат пов’язане зі зростанням переглядів на телевізорах, пише CNBC.

Компанія також відзначає, що кількість каналів на YouTube, які у 2025 році заробляють понад $100 тисяч завдяки переглядам на телевізорах, зросла на 45% у порівнянні з 2024 роком. Раніше цього року повідомлялося, що відеоплатформа Google кілька місяців поспіль лідирувала за переглядами на телевізорах.

Директорка з продуктів YouTube Йоганна Вуліч високо оцінила здатність творців контенту "формувати культуру та розваги так, як ми ніколи не вважали можливим". Такі заяви компанія робить на честь 20-річчя платформи.

Заразом було анонсовано кілька нових функцій на базі штучного інтелекту для YouTube Shorts. Зокрема творці зможуть редагувати свої відео за допомогою ШІ, додавати музику, переходи та навіть озвучку. Нові функції також включають можливість перетворювати діалоги з відповідних відео на пісню для використання в короткометражному відео.

На додачу до цього, модель генерації відео за допомогою штучного інтелекту Veo 3 також інтегрують у Shorts. При цьому раніше повідомлялося, що YouTube використовує відео на платформі без згоди користувачів задля тренування своїх моделей.