YouTube оновив відеоплеєр та додав нові функції

15 жовтня, 10:33
YouTube представив оновлений дизайн відеоплеєра, який став "чистішим і більш занурювальним". Компанія почала тестувати його ще у липні.

Зміни включають нові іконки, оновлені елементи керування та заокруглені напівпрозорі кнопки, які нагадують дизайн Apple Liquid Glass. Новий вигляд зʼявиться у всіх незабаром й буде доступний на мобільних пристроях, у вебверсії та на телевізорах.

Окрім цього, YouTube покращив низку функцій. Подвійний тап для перемотування став менш нав’язливим, у коментарях з’явилася структурована система для відповідей, а кнопка "лайк" на деяких відео тепер супроводжується динамічною анімацією, наприклад, ноткою у музичних кліпах.

Софт YouTube
