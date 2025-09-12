Українська правда
YouTube Music
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
12 вересня, 18:24
Стримінговий сервіс YouTube Music отримав оновлений дизайн плеєра на Android та iOS. Серед змін є зміщення багатьох елементів керування відтворення, як-от перемикання між аудіо та відео режимами, показ тексту тощо, пише 9to5Google.

Найбільш помітні зміни саме у переміщенні перемикача аудіо/відео та нижнього меню, що дозволяло швидко ввімкнути текст, подивитися схожі пісні та переглянути, які треки відтворюватимуться далі. Всі додаткові елементи були перенесені у карусель управління, яка тепер також розміщена під головними кнопками відтворення/паузи та назад/вперед, а не над ними.

Старий та новий дизайн плеєра.
Зображення: 9to5Google.

В самому низу плеєра, де раніше були розміщені кнопки "Далі", "Текст" та "Схожі", тепер є лише один елемент, який одразу відображає радіо, з якого грає пісня. Провівши по ньому, користувачів YouTube Music зможуть побачити, які треки відтворюватимуться наступними.

Зображення: 9to5Google.

Наразі новий дизайн плеєра YouTube Music поступово стає доступним користувачам у всьому світі. Оскільки оновлення серверне, додатково оновлювати застосунок через Google Play не потрібно.

