YouTube Music додає парні плейлисти Taste Match

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

До 10-річчя YouTube Music отримав оновлення, щоб краще конкурувати зі Spotify та іншими сервісами. Головне нововведення — плейлисти Taste Match, які поєднують музичні смаки кількох людей і щодня оновлюються. Це схоже на популярну функцію Spotify Blend.

YouTube Music також розширює інтеграцію з концертною індустрією. Завдяки партнерству з Bandsintown сервіс почне повідомляти про майбутні концерти та продаж квитків безпосередньо під час перегляду музичних відео та Shorts. Також користувачі отримуватимуть сповіщення про нові релізи та офіційний мерч артистів.

Оновлення також додасть соціальних елементів: тепер можна залишати коментарі до альбомів і плейлистів, а слухачі отримуватимуть бейджі на кшталт "First to Watch" чи "Top Listener". Артисти зможуть відзначати віхи у вигляді кількості переглядів кліпів — від 100 тисяч до 1 мільярда.

Компанія також повідомила, що каталог сервісу вже перевищує 300 млн треків, включаючи студійні записи, кавери, ремікси та живі виступи. Для порівняння, Spotify має 100 млн треків. Крім того, користувачі YouTube Music створили понад 4 млрд музичних плейлистів, з яких 1,8 млрд є публічними.

До речі, аудиторія YouTube Music і YouTube Premium разом із тестовими підписками зросла зі 100 млн у лютому 2024 року до понад 125 млн у березні 2025-го.