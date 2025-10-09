Блогери, яких заблокували на YouTube за порушення правил, тепер зможуть подати запит на "другий шанс"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

YouTube оголосив про запуск пілотної програми, яка дає можливість авторам, чиї канали були закриті назавжди за порушення правил, подати заявку на створення нового YouTube-каналу.

У блозі платформи зазначається, що багато заблокованих авторів заслуговують на "другий шанс", адже за 20 років платформа розвивалася та змінювалася, і сама не раз отримувала можливість відновити довіру та налагодити стосунки зі своєю спільнотою.

YouTube уточнив, що при розгляді заявок враховуватимуться серйозність і систематичність порушень, а також потенційна шкода для спільноти. Канали, які загрожували безпеці дітей або порушували авторські права, не зможуть претендувати на відновлення. Також не зможуть скористатися програмою ті, хто самостійно видалив канал чи обліковий запис Google.

Подати заявку можна лише через рік після блокування, хоча протягом цього часу автори мають право оскаржити рішення про блокування.

У разі схвалення, автор зможе створити новий канал з нуля, а не отримати доступ до вже заблокованого. Водночас він матиме право повторно завантажувати будь-які свої попередні відео, однак тільки ті, що відповідають чинним правилам спільноти. Також власники цих нових каналів зможуть знову подати заявку на монетизацію контенту, якщо канал відповідатиме критеріям партнерської програми.

Перші автори, починаючи з 9 жовтня, можуть подати заявку на участь у пілотній програмі відновлення, яка триватиме кілька тижнів. Це можна зробити через відповідний пункт у комп'ютерній версії YouTube Studio свого заблокованого каналу. YouTube також планує розширити програму відновлення для більшої кількості авторів у найближчі місяці.

Раніше повідомлялось, що YouTube планує дозволити авторам, чиї канали раніше були заблоковані за поширення дезінформації про Covid-19 або вибори, подавати заявки на відновлення. Зміна політики відбулася на тлі тиску республіканців, які вимагають від технокомпаній скасувати обмеження, запроваджені адміністрацією Байдена щодо контенту про вакцини та вибори.