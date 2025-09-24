YouTube дозволить авторам оскаржити довічні бани за дезінформацію

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

YouTube, що належить Google, планує дозволити авторам, чиї канали раніше були заблоковані за поширення дезінформації про Covid-19 або вибори, подавати заявки на відновлення. Це означає відхід від політики довічних банів, яка діяла кілька років, пише CNBC.

Як зазначено у листі юриста Alphabet Деніела Донована до голови судового комітету Конгресу США Джима Джордана, нова програма запрацює у форматі пілоту та охопить обмежене коло авторів, зокрема й тих, чиї канали були видалені за правилами, що вже втратили чинність.

Зміна політики відбувається на тлі тиску республіканців, які вимагають від технокомпаній скасувати обмеження часів адміністрації Байдена щодо контенту про вакцини та вибори. У березні конгресмен Джордан навіть викликав гендиректора Alphabet Сундара Пічаї, звинувативши YouTube в "співучасті в урядовій цензурі".

У 2021 році YouTube зобов’язався видаляти ролики з неправдивими твердженнями про вакцини, а під час пандемії компанія піддавалася прямому тиску з боку чиновників. Донован назвав це "неприйнятним і неправильним".

У грудні 2024-го платформа скасувала окремі правила щодо Covid-дезінформації. Водночас YouTube заявив, що не делегуватиме перевірку фактів стороннім організаціям, але й надалі додаватиме контекст під відео. Подібний крок зробила й Meta, яка припинила програму фактчекінгу у Facebook та Instagram.