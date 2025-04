Євросоюз об'єднує оборонні компанії для оновлення танків

В Євросоюзі офіційно стартував проєкт FMBTech (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks). Ініціатива полягає в модернізації основних бойових танків (ОБТ), які відповідатимуть вимогам сучасної гібридної війни. Про це повідомила компанія Thales, яка координує проєкт.

FMBTech об'єднує 26 учасників із 13 країн Євросоюзу та Норвегії. Фінансування забезпечується Європейською комісією в межах Європейського оборонного фонду (EDF) та внесками учасників консорціуму. Загальний бюджет проєкту становить 19 млн євро.

Протягом трьох років учасники проєкту розроблятимуть модульні та адаптивні рішення, щоб забезпечити готовність до дій у різноманітних і складних бойових умовах. FMBTech має на меті створити маневрені, інтелектуальні та здатні до взаємодії танки, які зможуть подолати обмеження застарілих парків техніки в країнах ЄС і Норвегії.

Ініціатива покликана підвищити ефективність, безпеку та економічну доцільність як існуючих, так і майбутніх бойових танків, забезпечуючи їхню ключову роль на полі бою та перехід до танків п’ятого покоління.

Серед учасників проєкту: Thales Six GTS France (Франція), Arquus (Франція), C&V Consulting (Бельгія), CY4GATE (Італія), Environics (Фінляндія), Eight Bells Hellas (Греція), GMV Aerospace and Defence (Іспанія), Guardiaris Racunalniske Aplikacije in Simulacije (Словенія), Hensoldt France (Франція), ISD Aerospace (Ірландія), MBDA France (Франція), MSM Land Systems (Словаччина), KNDS France (Франція), Ośrodek Badawczo-rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum (Польща), Politecnico di Milano (Італія), Safran Electronics & Defense (Франція), Savox Communications (Фінляндія), Scertas (Німеччина), Skyld Security and Defence (Кіпр), Sopra Steria (Норвегія), Teknologian Tutkimuskeskus VTT (Фінляндія), Thales Italia (Італія), Vetronics Research Centre (Кіпр), Vojenský Výzkumný Ústav (Чехія), Wojskowa Akademia Techniczna im Jaroslawa Dabrowskiego (Польща), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (Польща).